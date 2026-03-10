L' ombra della camorra sul raid all' Asi | Modalità e tempistiche allarmanti Il caso sulla scrivania del ministro

Il ministro dell’Interno ha preso in esame il caso di un’irruzione notturna avvenuta tra il 18 e il 19 febbraio negli uffici dell’Asi di Caserta. L’episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alle modalità e ai tempi dell’intervento. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’accaduto, che coinvolge sospetti collegamenti con attività criminali nell’area. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

Cangiano e Cerreto presentano l'interrogazione a Piantedosi: "Ipotesi condotta dolosa e premeditata". Fico nomina il commissario sull'esclusione di Fondazione e Coplus Finisce all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’irruzione notturna, avvenuta tra il 18 e 19 febbraio, all’interno degli uffici dell’Asi di Caserta. I deputati di Fratelli d’Italia Gerolamo Cangiano e Marco Cerreto hanno presentato un’interrogazione per chiedere quali elementi siano in possesso del Ministero per l’accertamento dei fatti e soprattutto per “garantire adeguate condizioni di sicurezza presso la sede del Consorzio e, più in generale,... 🔗 Leggi su Casertanews.it

