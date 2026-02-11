AI e Data Center | Accumulo al sodio per superare i limiti del litio e ridurre i costi energetici
Una nuova partnership tra Peak Energy ed Energy Vault punta a cambiare il modo in cui i data center accumulano energia. Le aziende stanno lavorando su batterie al sodio, che potrebbero superare i limiti delle tradizionali al litio e abbassare i costi energetici. L’obiettivo è trovare soluzioni più efficienti e meno costose per alimentare le infrastrutture digitali sempre più grandi e complesse.
Una partnership tra Peak Energy ed Energy Vault mira a rivoluzionare l’accumulo di energia per i data center che utilizzano l’intelligenza artificiale, sviluppando un’architettura basata su batterie al sodio. L’obiettivo è superare i limiti delle tradizionali batterie al litio, offrendo una soluzione più efficiente, sicura e sostenibile per gestire i picchi di domanda energetica generati dai carichi di lavoro dell’AI, soprattutto negli Stati Uniti, dove si punta a ridurre la dipendenza dalla Cina per le materie prime. L’ascesa dell’intelligenza artificiale sta mettendo a dura prova le infrastrutture energetiche esistenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
