Asma bambini in oltre 55 centri italiani spirometrie gratuite per la Giornata mondiale 2026 Gli esperti | Sintomi spesso sottovalutati anche le App possono aiutare
In occasione della Giornata mondiale del 2026, oltre 55 centri in Italia offriranno spirometrie gratuite dedicate ai bambini con problemi respiratori. L’iniziativa mira a sensibilizzare sulla diffusione dell’asma infantile, una condizione che interessa circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali. Gli esperti sottolineano come i sintomi vengano spesso trascurati, anche grazie all’uso di applicazioni mobili che possono facilitare il monitoraggio.
Una malattia respiratoria cronica che colpisce circa un bambino su dieci nei Paesi occidentali, ma che viene ancora troppo spesso sottovalutata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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