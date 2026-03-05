Nuove assunzioni alla Asl ma in commissione mancano i dirigenti infermieri e l' ordine mette in guardia | A rischio nomine e assistenza

Alla Asl sono state effettuate nuove assunzioni, ma nella commissione esaminatrice mancano i dirigenti infermieri. L'ordine degli infermieri della provincia di Chieti ha espresso preoccupazioni riguardo alla composizione della commissione e ha segnalato il rischio di possibili ritardi o blocchi nelle nomine e nell’assistenza. La situazione ha attirato l’attenzione sulla procedura di selezione del personale.

L'Opi chiede all'azienda sanitaria di fare un passo indietro e revocare gli atti in autotutela, per rinominare una nuova commissione giudicatrice con tutte le figure previste L'ordine degli infermieri della provincia di Chieti (Opi) solleva dubbi sulla commissione esaminatrice appena nominata dalla Asl per l'assunzione di personale a tempo determinato e teme che la procedura possa subire rallentamenti o blocchi. Manca infatti un dirigente delle professioni sanitarie, figura solitamente prevista per valutare le competenze dei candidati. "C'è il rischio altissimo e concreto che l'intera procedura venga compromessa", avverte Giancarlo Cicolini, presidente provinciale dell'Opi.