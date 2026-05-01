Askatasuna Lo Russo scelga da che parte stare | l' appello di Forza Italia

Forza Italia ha commentato le dichiarazioni del sindaco, invitandolo a chiarire la sua posizione, dopo che quest'ultimo ha affermato di dover decidere da che parte schierarsi. La critica si riferisce al passato del sindaco, accusato di aver avuto rapporti con i centri sociali e con l'organizzazione Askatasuna. La questione è stata sollevata nel corso di un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa presa di posizione.

"Ha ragione il sindaco Lo Russo a dire oggi 'scegliamo da che parte stare', visto che fino ad oggi ha flirtato con i centri sociali e Askatasuna. Ora decida di stare dalla parte della Costituzione ed entro una settimana assegni l’immobile a realtà serie, ad associazioni del territorio specchiate e non conniventi con gli estremisti della sua maggioranza e della sua parte politica. Faccia il sindaco di tutti e non di una parte sola! Altrimenti il ministro Piantedosi ci ascolti, ci ascolti la maggioranza di Governo: in mancanza di una risposta istituzionale da parte del Comune, si proceda al sequestro dell’immobile. Ancora una volta i....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Il diritto internazionale è morto. Ora ognuno scelga da che parte stareLa giustizia viene sempre prima di tutto, è un principio fondante delle comunità.

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