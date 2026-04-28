Asili nido | Niente tagli Si cercano fondi per mantenere i livelli del servizio

Da latinatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una riunione in commissione, l’assessora alla Pubblica istruzione di una città del Lazio ha confermato che non sono previsti tagli ai finanziamenti per gli asili nido. Ha precisato che i posti e il personale rimarranno invariati, e si sta lavorando per trovare fondi sufficienti a mantenere il livello attuale del servizio. La discussione è avvenuta in risposta a recenti preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti.

Nessun taglio, nessuna diminuzione, né di posti, né di personale negli asili nido. L’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina, Federica Censi, lo ha ribadito nella commissione al ramo, convocata dal presidente Mauro Anzalone per fare chiarezza sulla situazione, dopo gli allarmi di.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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