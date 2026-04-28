Asili nido | Niente tagli Si cercano fondi per mantenere i livelli del servizio

Durante una riunione in commissione, l’assessora alla Pubblica istruzione di una città del Lazio ha confermato che non sono previsti tagli ai finanziamenti per gli asili nido. Ha precisato che i posti e il personale rimarranno invariati, e si sta lavorando per trovare fondi sufficienti a mantenere il livello attuale del servizio. La discussione è avvenuta in risposta a recenti preoccupazioni espresse da alcuni rappresentanti.

Nessun taglio, nessuna diminuzione, né di posti, né di personale negli asili nido. L’assessora alla Pubblica istruzione del Comune di Latina, Federica Censi, lo ha ribadito nella commissione al ramo, convocata dal presidente Mauro Anzalone per fare chiarezza sulla situazione, dopo gli allarmi di.🔗 Leggi su Latinatoday.it Anne of Green Gables | Full Story Reading with Soothing Voice Notizie correlate Leggi anche: Asili nido: "Non ci sono fondi, rischio tagli" Puglia, blocco fondi nido: 1.000 bambini e asili in ginocchioUn blocco amministrativo nella gestione dei fondi per l’infanzia sta colpendo circa mille bambini in tutta la Puglia, lasciando le strutture... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Centri estivi a Pesaro, posti per 843 bambini a disposizione ci sono 7 nidi e 8 asili. Iscrizioni dal 28 aprile. Il Comune: Niente tagli; I genitori esultano, gli asili a rischio tagli manterranno le sezioni; L'amministrazione annuncia una novità. Asili nido, il Pd attacca il governo sul Dfp: Obiettivo tagliato dal 33% al 15%, traditi giovani e MezzogiornoNuovo scontro politico sul Documento di finanza pubblica all’esame del Parlamento. Il bersaglio, questa volta, sono gli asili nido. Secondo i democratici, il governo avrebbe infatti ridimensionato l’o ... orizzontescuola.it Asili nido: Non ci sono fondi, rischio tagliLa denuncia di Lbc; secondo il movimento i soldi necessari non sono stati inseriti in Bilancio ... latinatoday.it ASILI NIDO COMUNALI, APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO Nella seduta del 23 aprile il consiglio comunale di Orvieto ha approvato all'unanimità il nuovo regolamento degli asili nido comunali. Il documento, illustrato in aula dall'assessore all'Istr - facebook.com facebook Asilo nido di Stimigliano, più aiuti alle famiglie: rette ridotte e nessun Isee richiesto x.com