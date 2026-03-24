Saline di Tarquinia ecco la svolta | firmato il protocollo d’intesa

Oggi è stato firmato un protocollo d’intesa relativo alle Saline di Tarquinia, segnando un passo importante per la gestione e il futuro della riserva naturale. La firma rappresenta un momento chiave nel percorso di tutela e valorizzazione dell’area, con l’obiettivo di migliorare le condizioni ambientali e garantire un utilizzo sostenibile del territorio.

Tarquinia, 24 marzo 2026 – “Un passaggio fondamentale per la rinascita della riserva naturale delle Saline”. Così il sindaco Francesco Sposetti commenta la firma del protocollo d’intesa promosso dall’Agenzia del Demanio per il recupero e la valorizzazione dell’ecosistema culturale dell’area (leggi qui), con particolare attenzione al Borgo del Sale, cuore storico e identitario del compendio. “Siamo a un punto di svolta atteso da anni, che restituirà valore a uno dei luoghi più amati dai tarquiniesi – prosegue il primo cittadino -. Questo progetto coniuga tutela, identità e sviluppo sostenibile, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio storico e naturalistico”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”Firmato in Prefettura a Salerno il protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genere. Leggi anche: Bullismo, Scuola e Comune uniti: "Firmato il protocollo d’intesa" Una selezione di notizie su Saline di Tarquinia ecco la svolta... Argomenti discussi: La Tuscia scopre lo scambio casa. Saline di Tarquinia, ecco la svolta: firmato il protocollo d’intesaL’accordo rappresenta un passaggio strategico per l’avvio di un ampio programma di rigenerazione sostenibile ... ilfaroonline.it Tarquinia – Firmato il protocollo per la rinascita delle Saline: al centro il recupero del Borgo del SaleTARQUINIA - Importante passo avanti per la valorizzazione della Riserva Naturale delle Saline di Tarquinia. È stato infatti sottoscritto il Protocollo d’inte ... etrurianews.it