Ascolti TV 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino e Forbidden fruit | i dati in aggiornamento

Il confronto tra gli ascolti televisivi del 23 aprile riguarda due produzioni molto diverse: la fiction di Rai1 con protagonista Claudio Bisio e la soap turca trasmessa su Canale5. I dati sulle audience sono in fase di aggiornamento e non sono ancora definiti i risultati definitivi. La sfida si svolge tra due generi distinti, con risultati che saranno comunicati non appena disponibili.

Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e la soap turca di Canale5 Forbidden fruit. Su Rai2 Ore 14 Sera. Su Italia1 Le Iene Show. Su La7 Piazzapulita. In access prime time, Affari tuoi contro La ruota della fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it

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