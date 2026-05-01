Ascolti TV | Giovedì 30 aprile 2026

Giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 è andata in onda l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino. La trasmissione ha riscosso attenzione tra il pubblico, con ascolti televisivi rilevati nella serata. Non sono stati segnalati altri eventi o trasmissioni di rilievo nello stesso orario.

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Splendida Cornice segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Piazza Pulita raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Casino Royale ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove Comedy match raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Il Cavaliere Oscuro fa sintonizzare.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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