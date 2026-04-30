Ascolti TV Giovedì 30 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

Giovedì 30 aprile 2026 sono stati diffusi i dati Auditel relativi alla prima serata televisiva. I numeri indicano quale programma ha registrato il maggior numero di spettatori e quale ha ottenuto la quota di share più alta. La pubblicazione avviene ogni mattina, fornendo un quadro dettagliato sulla performance dei vari programmi trasmessi in prima serata. I risultati ufficiali sono disponibili online e vengono aggiornati quotidianamente.

Ascolti TV 30 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di giovedì 30 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di giovedì 30 aprile 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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