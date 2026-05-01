Ascolti TV | Giovedì 30 aprile 2026 Uno Sbirro in Appennino chiude al ribasso 18.9% cala anche Forbidden Fruit 12.9% Ottimo Infante all’8.1%

Da davidemaggio.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di giovedì 30 aprile 2026, i dati di ascolto televisivi indicano che su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino ha raggiunto una quota di circa 3 milioni di spettatori, con una share del 18,9%. Anche Forbidden Fruit ha registrato un calo, fermandosi al 12,9%. Tra i programmi più visti, Infante si è fermato all’8,1%.

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino interessa 3.025.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5  Forbidden Fruit conquista 1.910.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.103.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 Le Iene  incolla davanti al video 1.176.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Splendida Cornice  segna 988.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 668.000 spettatori (5.2%). Su La7 Piazza Pulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 309.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Comedy match raduna 554.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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