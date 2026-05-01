Ascolti TV | Giovedì 30 aprile 2026 Uno Sbirro in Appennino chiude al ribasso 18.9% cala anche Forbidden Fruit 12.9% Ottimo Infante all’8.1%

Nella serata di giovedì 30 aprile 2026, i dati di ascolto televisivi indicano che su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino ha raggiunto una quota di circa 3 milioni di spettatori, con una share del 18,9%. Anche Forbidden Fruit ha registrato un calo, fermandosi al 12,9%. Tra i programmi più visti, Infante si è fermato all’8,1%.

Nella serata di ieri, giovedì 30 aprile 2026, su Rai1 l’ultima puntata di Uno Sbirro in Appennino interessa 3.025.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.910.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 1.103.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.176.000 spettatori con il 9.4%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 988.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 668.000 spettatori (5.2%). Su La7 Piazza Pulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.3%. Su Tv8 Casino Royale ottiene 309.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Comedy match raduna 554.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 30 aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino chiude al ribasso (18.9%), cala anche Forbidden Fruit (12.9%). Ottimo Infante all’8.1% Notizie correlate Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv giovedì 30 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì... Ascolti TV | Giovedì 23 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino vince col 20.1%, Forbidden Fruit al 13.4%Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 3. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (20.1%), Forbidden Fruit (13.4%), Affari Tuoi (24.2%) , ...; Uno sbirro in Appennino, il finale di Claudio Bisio trionfa sul web: Meravigliosi. Poi l’indizio sulla seconda stagione: Si capisce; Ascolti TV ieri sera, 23 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Forbidden Fruit?. Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv 30 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti tv del 30 aprile, ultima chance per lo sbirro Claudio BisioSu Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in Appennino, ultima occasione per Bisio di conquistare il pubblico. Gerry e De Martino in lotta: gli ascolti tv. dilei.it Questa sera su Raiuno andranno in onda gli ultimi due episodi di “Uno sbirro in Appennino”, dove la nostra squadra dovrà affrontare (e risolvere) un complicato cold case. E dove (forse) si capirà meglio chi sono Vasco e Amaranta e che rapporto c’è tra i due p - facebook.com facebook “Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com