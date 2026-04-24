Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 3.171.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.917.000 spettatori con uno share del 13.4%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 932.000 spettatori pari al 7%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.130.000 spettatori con il 9%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 1.020.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 760.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 874.000 spettatori e il 6.7%. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene 239.000 spettatori (2%). Sul Nove Chernobyl – Nuove Verità raduna 228.000 spettatori con l’1.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 23 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino vince col 20.1%, Forbidden Fruit al 13.4%

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