La serata del 30 aprile è stata dominata dalla programmazione di fiction in televisione, come accade di solito nel giovedì. Tra i protagonisti, c’era anche uno degli attori più noti del genere, che ha partecipato a diverse scene durante la serata. Questa data rappresenta un’occasione per gli spettatori di seguire l’ultima puntata di una serie che tiene banco da settimane. La programmazione televisiva si è concentrata principalmente su questo tipo di produzioni.

La serata televisiva del giovedì è sempre all’insegna della fiction e anche il 30 aprile non ha fatto eccezioni. Su Rai 1 è andata in onda la quarta puntata di Uno sbirro in Appennino, la fiction con Claudio Bisio. Per l’attore è stata l’ultima occasione di convincere il pubblico che il ruolo del Commissario Benassi è adatto a lui. Bisio ha potuto contare come sempre sull’aiuto del suo braccio destro, Amaranta, alias Chiara Celotto (l eggi la nostra intervista ). Anche Canale 5 ha mandato in onda il consueto appuntamento del giovedì con la serie Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 abbiamo ritrovato Dritto e Rovescio e Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 30 aprile, ultima chance per lo sbirro Claudio Bisio

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Una raccolta di contenuti

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