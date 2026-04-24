Claudio Bisio ha provato a risollevare gli ascolti tv della fiction di Rai 1 Uno sbirro in Appennino con la terza puntata. La serie fatica a decollare, ma il commissario Benassi cerca di attirare l’attenzione indagando su un killer che lascia messaggi inquietanti mentre Amaranta ( leggi la nostra intervista a Chiara Celotto ) s’infiltra in un gruppo di spacciatori per dimostrare le sue capacità al suo capo. Intanto tra Vasco e la sindaca, la storia continua. Canale 5 ha risposto con Forbidden Fruit. Mentre su Rai 2 è andato in onda Ore 14 Sera e su Rai 3 abbiamo ritrovato Geppi Cucciari con Splendida Cornice dove ha ospitato Ute Lemper. Su Italia 1 è tornato Le Iene Show e su Rete 4 Paolo Del Debbio ha condotto Dritto e Rovescio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 23 aprile, lo sbirro Claudio Bisio cerca il riscatto

Notizie correlate

Leggi anche: Ascolti tv del 16 aprile, torna lo sbirro Claudio Bisio: ultima sfida con Pio e Amedeo

Leggi anche: Ascolti tv del 9 aprile, Claudio Bisio debutta con Uno sbirro in appennino e non lascia scampo

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Ascolti tv del 16 aprile, torna lo sbirro Claudio Bisio: ultima sfida con Pio e Amedeo; Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis; Sull’Appennino con lo sbirro Claudio Bisio; Ascolti Tv ieri 19 aprile: Roberta Valente si conferma, De Martino da urlo (e Gerry Scotti è più lontano).

Ascolti TV ieri sera, 23 aprile 2026: chi ha vinto tra Uno Sbirro in Appennino e Forbidden Fruit?Ascolti TV: la serata di giovedì 23 aprile 2026 è stata un po’ diversa rispetto alla scorsa settimana. Lontani i fasti di Don Matteo sulla RAI, che però si difende ancora bene con una serie nuova di z ... money.it

I programmi TV di oggi 23 aprile 2026: fiction, soap opera e fimGuida ai programmi TV del 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino su Rai 1, Forbidden Fruit su Canale 5, Batman Begins su Canale 20 ... lopinionista.it

Valentina Lodovini e Claudio Bisio si sono ritrovati nella fiction Uno Sbirro in Appennino dopo il clamoroso successo del film Benvenuti al Sud. Sempre belli ritrovarli insieme - facebook.com facebook

“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com