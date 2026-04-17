Immancabile l’appuntamento con la fiction di Rai1 il giovedì sera. Il 16 aprile è andata in onda la seconda puntata della serie Uno sbirro in Appennino con un inedito Claudio Bisio nei panni del commissario Benassi. Bisio alias Benassi si trova ad indagare in un paesino sperduto dell’Appennino e in squadra può contare sul coraggio e l’intuito di Amaranta, interpretata da Chiara Celotto ( leggi la nostra intervista ). Su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata dello show di Pio e Amedeo, Stanno tutti invitati, dove tra gli ospiti ci sono stati i Pooh e Sal Da Vinci. Su Rete 4 l’appuntamento è stato con Dritto e Rovescio. Mentre Italia 1 ha trasmesso il film Amor.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 16 aprile, torna lo sbirro Claudio Bisio: ultima sfida con Pio e Amedeo

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Ascolti tv ieri giovedì 9 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino con Claudio Bisio e Pio e AmedeoLa Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 9 aprile per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv.

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Temi più discussi: Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bis; Claudio Bisio, prima il bacio poi lo schiaffo: Uno sbirro in Appennino divide; Uno sbirro in Appennino: nella seconda puntata i fantasmi si moltiplicano per il Commissario di Claudio Bisio; Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo arruolano Belen dopo il flop: poi la resa dei conti con Selvaggia Lucarelli.

Ascolti tv, lo sbirro Claudio Bisio arresta Pio e Amedeo. Formigli vs Del Debbio? Ecco chi ha vinto la sfida dei talkUno sbirro in appennino con Claudio Biso debutta su Rai1 con 4.008.000 spettatori (23.7%) e conquista il primo posto negli ascolti tv. Stanno tutti invitati su Canale 5 segue con 2.206.000 spettatori ... affaritaliani.it

Claudio Bisio più forte delle critiche: si prepara a un clamoroso bisStasera, giovedì 16 aprile 2026, seconda puntata di Uno sbirro in Appennino, che sfida Ore 14, Pio e Amedeo e il calcio europeo in chiaro. Tutti i programmi. libero.it

«Non è tanto il caso in sé a tormentarmi, quanto i fantasmi che mi porto dietro». Questa frase di Vasco Benassi, interpretato da Claudio Bisio, riassume bene il clima che si respira nella nuova puntata di Uno sbirro in Appennino, in onda stasera su Rai 1 dalle 2 - facebook.com facebook

“Uno sbirro in Appennino”: la serie con Claudio Bisio rilancia la montagna x.com