Ascolti tv 30 aprile Uno sbirro in Appennino 18.9% batte la soap Forbidden Fruit 12.9 | i dati Auditel
Il 30 aprile, i dati Auditel hanno mostrato che l’ultima puntata della serie “Uno sbirro in Appennino” su Rai1 ha registrato un ascolto del 18,9%, superando l’episodio di “Forbidden Fruit” trasmesso su Canale5, che ha ottenuto il 12,9%. La sfida tra i due programmi si è conclusa con la vittoria della prima, secondo le rilevazioni ufficiali.
Chi ha vinto lo scontro tra l’ultima puntata della serie Uno sbotto in Appennino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden Fruit, in onda su Canale5. Durante l’access prime time, il consueto confronto tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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«"È tutto un caos, ma sinceramente mi piace!"» I fan di Forbidden Fruit 3 non possono più nascondere la loro frustrazione e al contempo il loro attaccamento a questa soap turca avvincente. Da domenica 3 a sabato 9 maggio, Canale 5 ci regalerà nuovi epis - facebook.com facebook