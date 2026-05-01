Ascolti tv 30 aprile Uno sbirro in Appennino 18.9% batte la soap Forbidden Fruit 12.9 | i dati Auditel

Il 30 aprile, i dati Auditel hanno mostrato che l’ultima puntata della serie “Uno sbirro in Appennino” su Rai1 ha registrato un ascolto del 18,9%, superando l’episodio di “Forbidden Fruit” trasmesso su Canale5, che ha ottenuto il 12,9%. La sfida tra i due programmi si è conclusa con la vittoria della prima, secondo le rilevazioni ufficiali.