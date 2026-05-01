Ascolti tv 30 aprile 2026 | Uno sbirro in Appennino Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Giovedì 30 aprile 2026, le emittenti Rai1 e Canale 5 si sono sfidate con programmi diversi: su Rai1 è andato in onda “Uno sbirro in Appennino”, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Forbidden Fruit”. In parallelo, sono stati trasmessi anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati di ascolto AudiTel hanno registrato le preferenze del pubblico in questa serata di confronto tra le due reti principali.

Ascolti tv giovedì 30 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Uno sbirro in Appennino ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 30 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 30 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha appassionato 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 30 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (20.1%), Forbidden Fruit (13.4%), Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Forbidden fruit, le trame dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Lo sbirro e le accuse ad Andrea Sempio: serata ad alta tensione in TV; Forbidden fruit, le trame dal 20 al 26 aprile 2026. Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv 30 aprile 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Forbidden fruit 3, replica puntata 30 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 30 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it «"È tutto un caos, ma sinceramente mi piace!"» I fan di Forbidden Fruit 3 non possono più nascondere la loro frustrazione e al contempo il loro attaccamento a questa soap turca avvincente. Da domenica 3 a sabato 9 maggio, Canale 5 ci regalerà nuovi epis - facebook.com facebook