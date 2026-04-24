Ascolti tv 23 aprile 2026 | Uno sbirro in Appennino Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Il 23 aprile 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5, con i programmi “Uno sbirro in Appennino” e “Forbidden Fruit” in prima serata. Contestualmente, sono andati in onda anche “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato le preferenze del pubblico durante quella giornata, evidenziando le scelte degli spettatori tra le diverse proposte televisive.

Ascolti tv giovedì 23 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Uno sbirro in Appennino ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 23 aprile 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Uno sbirro in Appennino vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 23 aprile 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Uno sbirro in Appennino” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Uno sbirro in Appennino, la serie TV con Claudio Bisio nel ruolo del protagonista Vasco Benassi ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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