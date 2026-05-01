Ascolta RTL 102.5 agli internazionali BNL d' Italia collegamenti in diretta dal Foro italico

Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia trasmetteranno in diretta dal Foro Italico di Roma, offrendo programmi e collegamenti dedicati agli Internazionali BNL d'Italia. La radio seguirà gli eventi principali del torneo, con aggiornamenti continui e approfondimenti direttamente dal campo. La copertura coinvolgerà diverse fasce orarie, garantendo agli ascoltatori un collegamento costante con le partite e le novità del torneo.

Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d'Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l'atmosfera del grande torneo di tennis. Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d'Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio. RTL 102.5 regalerà i biglietti per assistere al torneo. Nei prossimi giorni, visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.🔗 Leggi su Iltempo.it

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La mia intervista a RTL 102.5 | 5 marzo 2026

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