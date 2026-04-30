Ascolta RTL 102.5 agli internazionali BNL d’Italia programmi e collegamenti in diretta dal Foro italico
La radio RTL 102.5 trasmette in diretta dagli Internazionali BNL d’Italia che si stanno svolgendo al Foro Italico di Roma dal 27 aprile al 17 maggio 2026. La stazione è ufficiale dell’evento e trasmette programmi e collegamenti in tempo reale durante tutta la manifestazione. La copertura si estende lungo tutto il torneo, offrendo aggiornamenti e interventi direttamente dal luogo delle gare.
RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dal 27 aprile al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis. Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d’Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.🔗 Leggi su Panorama.it
RTL 102.5 in diretta
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