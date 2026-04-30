La radio RTL 102.5 trasmette in diretta dagli Internazionali BNL d’Italia che si stanno svolgendo al Foro Italico di Roma dal 27 aprile al 17 maggio 2026. La stazione è ufficiale dell’evento e trasmette programmi e collegamenti in tempo reale durante tutta la manifestazione. La copertura si estende lungo tutto il torneo, offrendo aggiornamenti e interventi direttamente dal luogo delle gare.

RTL 102.5 è la radio ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia 2026, dal 27 aprile al 17 maggio al Foro Italico di Roma. Dal 4 al 17 maggio, RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia saranno in diretta dal Foro Italico di Roma con programmi e collegamenti per seguire da vicino gli Internazionali BNL d’Italia. Con interviste esclusive, ospiti e retroscena inediti, le tre emittenti racconteranno in tempo reale l’atmosfera del grande torneo di tennis. Quella tra RTL 102.5 e gli Internazionali BNL d’Italia è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d’Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Ascolta RTL 102.5 agli internazionali BNL d’Italia, programmi e collegamenti in diretta dal Foro italico

RTL 102.5 in diretta

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