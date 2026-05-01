Ascoli scooterista ferito dopo lo scontro in rotonda a San Marcello

Giovedì 30 aprile, un uomo in sella a uno scooter è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Ascoli. L’incidente si è verificato in viale Rozzi, nei pressi della rotonda di Porta Maggiore a San Marcello, a seguito di uno scontro con un’auto. I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali violazioni della precedenza nella rotatoria.

? Cosa sapere Scooterista ferito a Ascoli giovedì 30 aprile dopo scontro con auto in viale Rozzi.. I carabinieri indagano sulla mancata precedenza nella rotonda di Porta Maggiore a San Marcello.. Un conducente di scooter è stato trasportato in ospedale dopo lo scontro avvenuto giovedì 30 aprile intorno alle 21:50 in viale Rozzi, nel quartiere San Marcello di Ascoli, coinvolgendo un’auto nella rotonda di Porta Maggiore. Il sinistro si è verificato poco prima delle 22:00, segnando un momento di tensione per la zona dopo il tragico evento registrato precedentemente in area Marino. La dinamica che ha portato i carabinieri di Ascoli e un’ambulanza a intervenire sul posto vede protagonista uno scooter che, dopo aver lasciato la zona dello stadio, stava procedendo verso la direzione di piazza Immacolata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ascoli, scooterista ferito dopo lo scontro in rotonda a San Marcello Notizie correlate Leggi anche: Via Mastacchi, grave scooterista dopo lo scontro con due auto L’Aquila, moto contro auto: giovane ferito dopo lo scontro? Cosa sapere Un motociclista ferito si scontra con un'auto in via Antica Arischia a L'Aquila giovedì.