Ascoli parte la missione playoff Patti | Artefici del nostro destino

L’Ascoli ha iniziato ufficialmente la fase di preparazione per i playoff, con la squadra che si concentra sulle strategie da adottare per cercare di ottenere la promozione. Il tecnico ha dichiarato che la squadra è consapevole delle proprie possibilità e lavora per mettere in atto un piano alternativo nel caso in cui la strada principale non porti all’obiettivo. La formazione si sta allenando con attenzione in vista delle sfide decisive.

L’Ascoli vive il suo momento di calma apparente e affila le armi per i prossimi playoff che offriranno ai bianconeri il cosiddetto ‘piano B’ per centrare la promozione. L’epilogo di campionato, al di là dell’esito di Campobasso, ha permesso al Picchio di chiudere comunque con numeri incredibili e un ritmo di marcia impressionante. A fare un bilancio al termine della regular season è stato il direttore sportivo Matteo Patti. "I playoff vanno affrontati con un piglio diverso – esordisce il diesse –. In estate il pensiero principale era restituire dignità all’ambiente. In un secondo momento dovevamo capire dove poteva arrivare questa squadra. Ora, invece, dobbiamo parlare di consapevolezza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli, parte la missione playoff. Patti: "Artefici del nostro destino" Notizie correlate Leggi anche: Gattuso: «Siamo artefici del nostro destino. Loro hanno il veleno, non sottovalutiamoli» Il post-partita. Lucarelli non parla. L’amarezza di Biagi: "Non siamo più noi artefici del destino»Quello andato in scena al Breda è stato un finale di gara di rabbia e nervosismo. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Ascoli, parte la missione playoff. Patti: Artefici del nostro destino. Ascoli, parte la missione playoff. Patti: Artefici del nostro destinoIl direttore sportivo: Si parte sullo stesso piano ma giocheremo con la consapevolezza di quello che siamo ... msn.com Ascoli's playoff mission begins. Patti: We're the architects of our destiny.Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... sport.quotidiano.net