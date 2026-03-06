Giornata mondiale dei diritti dei Consumatori | incontro al Grand Hotel Salerno sarà presentata anche un' app innovativa di filtro chiamate

Il 12 marzo alle ore 15, presso il Grand Hotel Salerno, si tiene una conferenza stampa organizzata da Stantup Service in collaborazione con Consumerismo No Profit in occasione della Giornata mondiale dei diritti dei Consumatori. L’evento si concentra sul problema delle truffe, che rappresentano una minaccia crescente per la stabilità economica dei cittadini. Verrà inoltre presentata un’app innovativa di filtro chiamate.

Per l'occasione l'azienda Stantup Service lancerà Devia, un'app innovativa di filtro chiamate basata su operatori umani, utile anche nella prevenzione delle truffe telefoniche In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei Consumatori, Stantup Service organizza una conferenza stampa, il 12 marzo alle ore 15, presso il Grand Hotel Salerno, in collaborazione con Consumerismo No Profit, dedicata al fenomeno delle truffe, minaccia crescente per la stabilità economica delle famiglie e per la sicurezza dei cittadini. L'incontro costituisce un momento di confronto tra esperti, rappresentanti di associazioni, istituzioni e professionisti impegnati nella tutela dei consumatori con l'obiettivo di analizzare i rischi attuali, evidenziare le principali dinamiche emergenti e presentare strumenti concreti di prevenzione e difesa.

