‘Artigianato futuro del made in Italy’

È stata presentata la campagna nazionale intitolata ‘Artigianato, futuro del made in Italy’, con il nome ‘Artigianato aumentato’. L’obiettivo è promuovere il settore artigianale italiano, evidenziando il suo ruolo nel panorama produttivo del paese. La campagna si concentra sulla valorizzazione delle imprese artigiane e sulla loro capacità di innovare nel rispetto delle tradizioni. Sono stati annunciati interventi pubblici e iniziative di supporto alle imprese del settore.

’Artigianato aumentato’ è il titolo della campagna nazionale ‘Artigianato, futuro del made in Italy 2026’, presentata nei giorni scorsi in occasione della Giornata del Made in Italy, e promossa dalle principali organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato, tra le quali anche Confartigianato, insieme alla Fondazione Symbola e con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del made in Italy. Il progetto vuole raccontare l’anima produttiva del Paese, un’Italia competitiva grazie alla capacità di coniugare innovazione e creatività. In Italia, 1,25 milioni di imprese sono artigiane, ovvero un quarto di tutto il sistema produttivo. Il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Artigianato, futuro del made in Italy’ Artigianato 5 0 – Il Futuro del Made In Italy Notizie correlate Made in Italy a Catanzaro: l’artigianato guida il futuro economicoDomani, mercoledì 15 aprile, alle ore 16, il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro ospiterà un evento cruciale per l’economia locale:... Imprese, all'Aquila ‘Artigianato anima del Made in Italy’Il suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al Mimit con il Ministro Urso al via la campagna nazionale 'Artigianato, futuro del made in Italy'; ‘Artigianato, futuro del made in Italy’; Confartigianato, artigianato si conferma settore strategico per l'economia italiana; Artigianato Aumentato. L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche il FabLab CuneoTra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile ... targatocn.it L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato CuneoL’iniziata è realizzata con il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. lavocedigenova.it ARTIGIANATO SICILIANO: "MANCANO I GIOVANI, 6 ASSUNZIONI SU 10 SONO A RISCHIO" Leggi l’articolo: https://www.primapaginamazara.it/trapani/artigianato-siciliano-mancano-i-giovani-6-assunzioni-su-10-sono-a-rischio #primapaginasicilia #primapagi - facebook.com facebook Ho incontrato al @mimit_gov il vicepresidente della Provincia autonoma di #Bolzano, @marcogalateo, con cui ho approfondito alcune priorità per le imprese altoatesine in vista della prossima riforma della legge quadro sull’ #artigianato, prevista dalla prima l x.com