Made in Italy a Catanzaro | l’artigianato guida il futuro economico
Domani, mercoledì 15 aprile alle 16, il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro ospiterà un evento dedicato al settore manifatturiero italiano. L’incontro dal titolo Made in Italy: identità, qualità, futuro si concentrerà sulla promozione dell’artigianato locale e sul ruolo che riveste nell’economia della città. La discussione coinvolgerà rappresentanti del settore e figure istituzionali, offrendo uno spazio di confronto sulle prospettive future.
Domani, mercoledì 15 aprile, alle ore 16, il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro ospiterà un evento cruciale per l’economia locale: l’incontro denominato Made in Italy: identità, qualità, futuro. Promossa da Confartigranato Imprese Calabria, la giornata mira a trasformare la celebrazione della Giornata del Made in Italy — legata simbolicamente alla figura di Leonardo da Vinci come emblema di sintesi tra ingegno e innovazione — in un momento di riflessione strategica sul ruolo del saper fare nel territorio calabrese. Il dialogo tra tradizione e sviluppo economico nel cuore di Catanzaro. L’agenda dell’incontro, che vede come cornice storica le mura del San Giovanni, si aprirà con i saluti istituzionali previsti per il pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Liceo Gallarate: un modello innovativo per il “Made in Italy”, tra PCTO e competenze economico-giuridiche per il futuro.Il Liceo di Gallarate, in provincia di Varese, ha tracciato una rotta innovativa nell'istruzione secondaria italiana, anticipando le esigenze del...
Artigianato, il motore del Made in Italy che non trova lavoratoriIl suggestivo Auditorium del Parco dell’Aquila ha ospitato ‘Artigianato anima del Made in Italy’, il convegno organizzato da Confartigianato per...