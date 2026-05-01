Arsenal-Fulham sabato 02 maggio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol all’Emirates

Sabato 2 maggio 2026 alle 18:30 si gioca l’incontro tra Arsenal e Fulham all’Emirates. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e le quote dei bookmaker indicano un equilibrio tra le due squadre, considerando che l’Arsenal ha tre punti in più rispetto al Manchester City, che però deve ancora recuperare una partita contro il Crystal Palace, prevista per il 13 maggio. La sfida si preannuncia combattuta, con pochi gol attesi.

L’Arsenal ha tre punti in classifica in più del Man City che però deve recuperare la partita contro il Crystal Palace, il 13 maggio, tre giorni prima della finale di FA Cup, e per questo i bookmaker mettono le due squadre sullo stesso piano nello loro quote antepost per la vittoria del titolo. Ovviamente per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Arsenal-Fulham (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol all’Emirates Notizie correlate Arsenal-Fulham (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol all’EmiratesL’Arsenal ha tre punti in classifica in più del Man City che però deve recuperare la partita contro il Crystal Palace, il 13 maggio, tre giorni prima... Arsenal-Fulham (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiL’Arsenal ha tre punti in classifica in più del Man City che però deve recuperare la partita contro il Crystal Palace, il 13 maggio, tre giorni prima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Pronostico Arsenal-Fulham: analisi, quote e consigli; Fulham Panoramica; PREVIEW | Arsenal vs Fulham: team news, lineups, predictions (Premier League 02/05); Pronostico Arsenal - Fulham: analisi e quote. Arsenal contro Fulham: un derby londinese che può cambiare la classificaArsenal cerca di riprendere il comando della Premier League contro Fulham in una partita che può rimettere pressione sul Manchester City ... notizie.it Arsenal-Fulham, le formazioni ufficiali: Arteta sceglie Trossard dal 1' contro i CottagersQuesto pomeriggio va in scena Arsenal-Fulham derby londinese valido per la 3ª giornata di Premier League. Moduli a specchio da parte dei due tecnici, con Arteta che prosegue con la sua idea di squadra ... tuttomercatoweb.com #Premier -4 gg Duello continua #Arsenal (oggi vs Fulham) #City (Monday Night vs Everton) Il #Tottenham in trasferta vs Aston Villa (atteso dalla semi di ritorno vs Forest in EL) #Forest a a Londra vs Chelsea e #Westham a Brentford In 7 si contendono 2 posti i x.com • Will you watch Arsenal vs Fulham Pep Guardiola: "When is it 5:30pm Okay. That's after training, okay then I will watch some." - facebook.com facebook