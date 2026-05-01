Sabato 2 maggio 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra l’Arsenal e il Fulham all’Emirates Stadium. L’Arsenal si trova a tre punti sopra il Manchester City in classifica, anche se i Citizens devono ancora recuperare una partita contro il Crystal Palace prevista per il 13 maggio, tre giorni prima della finale di FA Cup. Le quote dei bookmaker indicano una parità tra le due squadre per la vittoria del campionato.

L’Arsenal ha tre punti in classifica in più del Man City che però deve recuperare la partita contro il Crystal Palace, il 13 maggio, tre giorni prima della finale di FA Cup, e per questo i bookmaker mettono le due squadre sullo stesso piano nello loro quote antepost per la vittoria del titolo. Ovviamente per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Fulham (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol all’Emirates

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