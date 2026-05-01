Sabato 2 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà la sfida tra Arsenal e Fulham. L’Arsenal guida la classifica con tre punti di vantaggio sul Manchester City, che però deve ancora recuperare una partita contro il Crystal Palace, prevista per il 13 maggio. I bookmaker considerano le due squadre alla pari nelle quote per la vittoria del campionato, anche se il City ha una partita in meno.

L’Arsenal ha tre punti in classifica in più del Man City che però deve recuperare la partita contro il Crystal Palace, il 13 maggio, tre giorni prima della finale di FA Cup, e per questo i bookmaker mettono le due squadre sullo stesso piano nello loro quote antepost per la vittoria del titolo. Ovviamente per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Arsenal-Fulham (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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