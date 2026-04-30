Sabato 2 maggio 2026 alle 18:30 si gioca il match tra Leverkusen e RB Lipsia, nel penultimo turno di Bundesliga. La partita si svolge nello stadio del Leverkusen, che affronta la squadra in terza posizione in classifica. Le squadre si preparano a scendere in campo per questa sfida, che mette a confronto due formazioni con obiettivi diversi in questa fase della stagione.

Terzultimo turno di Bundesliga e il big match di giornata vede il Leverkusen di Hjulmand affrontare in casa il RB Lipsia terzo in classifica. Il werkself ha rialzato la testa dopo 2 KO consecutivi battendo il Colonia in trasferta grazie alla doppietta di Schick, e avvicinandosi allo Stoccarda che ha impattato in casa contro il Werder Brema. È lotta a 3 per l’ultimo posto disponibile con le aspirine che a parità. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-RB Lipsia (sabato 02 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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