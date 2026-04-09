Liverpool-Fulham sabato 11 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 si sfideranno Liverpool e Fulham in una partita di campionato. Il Liverpool si presenta in una fase complicata, con alcune assenze importanti e risultati recenti non positivi. Il Fulham, invece, arriva con una serie di prestazioni più costanti e con l’obiettivo di ottenere punti in trasferta. Le formazioni ufficiali sono state annunciate pochi minuti prima del calcio d’inizio.

Sarà un Liverpool con il morale sotto i tacchi quello che riceverà il Fulham sabato sera ad Anfield. Non c’è partita al Parco dei Principi di Parigi: la squadra di casa ha disposto dei Reds ben oltre il risultato finale di 2-0, come dimostrano ance le statistiche dei gol attesi, o xG, che riportano un. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Liverpool-Fulham (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici St. Pauli-Bayern Monaco (sabato 11 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl colpaccio del Bernabeu avvicina il Bayern Monaco di Kompany sempre più alle semifinali di Champions, e intanto in Bundesliga i bavaresi devono... Bournemouth-Liverpool (sabato 24 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl Liverpool si dirige verso Bournemouth con una striscia aperta di tredici risultati utili, l’ultimo dei quali ottenuto in trasferta al Velodrome... Argomenti più discussi: PSG - Liverpool (2-0) Champions League 2025; Liverpool FC - Fulham FC | pronostico & migliori quote | 11.04.2026; Dove vedere Manchester City-Liverpool oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni della FA Cup; Scheda squadra Fulham. Pronostico Liverpool vs Fulham – 11 Aprile 2026Lo scontro di Premier League tra Liverpool e Fulham accende l’attenzione degli appassionati. Si gioca il 11 Aprile 2026 alle 18:30 nello storico Anfield, ... news-sports.it Igor Tudor al Tottenham Arriva il 14 febbraio Sconfitta 1-4 con l'Arsenal Sconfitta 2-1 col Fulham Sconfitta 1-3 col Crystal Palace Sconfitta 5-2 con l'Atletico Madrid Pareggio 1-1 col Liverpool Vittoria 3-2 con l'Atletico ma eliminazione dalla Champi - facebook.com facebook