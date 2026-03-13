Arsenal-Everton sabato 14 marzo 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Almeno un clean sheet all’Emirates
Sabato 14 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano Arsenal ed Everton all’Emirates. L’Arsenal punta a mantenere la sua imbattibilità casalinga, mentre l’Everton cerca di ottenere almeno un clean sheet. Le formazioni sono state annunciate, e le quote sono state pubblicate dai bookmaker. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con obiettivi diversi sul tavolo.
Questa è una partita importante per entrambe le squadre. L’Arsenal è a caccia del titolo e giocherà la partita di ritorno degli ottavi di Champions pochi giorni dopo, mentre l’Everton è a un solo punto dal quel settimo posto in classifica che potrebbe bastare per tornare a giocare in Europa del 2025-26. I Gunners sono usciti dalla BayArena. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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