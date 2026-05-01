Arriva l' estate e la polizia locale cerca agenti stagionali

Con l’arrivo dell’estate e l’afflusso di turisti nella zona del lago, la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro ha avviato una procedura per assumere agenti stagionali. La ricerca riguarda figure da impiegare con contratti a tempo determinato, per rafforzare i servizi di sorveglianza e controllo durante i mesi di maggiore afflusso. La selezione è aperta e mira a coprire le esigenze di sicurezza nel periodo estivo.

Con l’estate che si avvicina sempre di più, e con essa l’arrivo dei turisti nella zona del lago, la polizia locale dell’Alto Garda e Ledro ha aperto all’assunzione di nuovi agenti “stagionali” da assumere con contratto a tempo determinato.C’è tempo fino al prossimo 17 maggio per presentare la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Venturini: «Più sicurezza con 200 nuovi agenti per la polizia locale» Polizia locale, encomi agli agentiNella sala consiliare di Savignano, ieri, sono stati consegnati i riconoscimenti ufficiali agli operatori della Polizia locale dell’Unione Rubicone e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Il caldo in Italia arriva dopo la festa dei lavoratori; Quartu, al Poetto arriva l’isola ecologica mobile per l’estate - L'Unione Sarda.it; 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Stagione balneare 2026, arriva l'ordinanza: ecco tutte le regole per l'estate. L'auto arriva e poi parcheggia da sola: Niulinx, il robo-sharing italiano che arriverà nelle nostre città entro 3 anniNiulinx, spin-off del Politecnico di Milano, ha raccolto 38 milioni di euro. Entro l'estate circoleranno in sperimentazione le prime auto a guida autonoma ... corriere.it PRIMAVERA inceppata: cosa sta succedendo e quando arriva l’EstateA fatica, ma si procede. Si procede in direzione dell'Estate, volendo considerare il calendario meteorologico mancherebbe poco più di un mese ma per ora ... meteogiornale.it L’appello arriva di prima mattina, quando si diffonde la notizia dell’abbordaggio israeliano avvenuto nella notte: “La Flotilla è stata bloccata! Mobilitazione nazionale permanente”. I presidi sono convocati in tutte le regioni d’Italia, oltre 50 piazze da Pordenone f - facebook.com facebook Niang è il sogno degli americani: arriva una maxi offerta dalla Ncaa x.com