Arriva a Parma ' Ricomincio da me' | conversazione con la Gen Z
A Parma prende il via “Ricomincio da me”, una rassegna promossa dal Gruppo Feltrinelli che si svolge dal 15 aprile al 7 maggio. Durante questo periodo, le librerie della città si trasformano in spazi per incontri e discussioni tra diverse generazioni, con un focus sulla conversazione con i giovani della Generazione Z. L’iniziativa mira a creare momenti di confronto nel contesto culturale locale.
Le librerie diventano palcoscenici di momenti di confronto tra generazioni sul presente: nasce così “Ricomincio da me”, la nuova rassegna del Gruppo Feltrinelli che, dal 15 aprile al 7 maggio, trasforma le librerie in spazi di ascolto, confronto e partecipazione, aprendo un dialogo tra.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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