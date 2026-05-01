Nella serata di ieri, durante un controllo in via Capo Passero, le forze dell’ordine hanno inseguito e fermato un uomo di 54 anni con precedenti penali. Dopo un breve inseguimento, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati al contrasto dello spaccio di droga nel territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine durante i controlli sul territorio. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 54 anni, con precedenti penali, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Resta valida, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva. L’intervento è avvenuto nel corso dei normali servizi di pattugliamento effettuati dagli agenti della squadra volanti della Questura di Catania. Durante il controllo, i poliziotti hanno notato l’uomo mentre sostava davanti a un condominio in via Capo Passero, in compagnia di altre due persone e con una busta bianca in mano.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arresto per spaccio in via Capo Passero: uomo fermato dalla Polizia dopo un inseguimento

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