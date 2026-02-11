Spaccio di droga in via Capo Passero arrestati quattro pusher

I carabinieri di Catania hanno arrestato quattro giovani, due di Catania e due di San Pietro Clarenza, nel giro di poche ore. I militari li hanno sorpresi mentre vendevano droga in via Capo Passero, dopo averli pedinati per giorni. L’operazione si è conclusa con il blitz e il sequestro di stupefacenti.

I carabinieri hanno arrestato quattro giovani spacciatori di Catania e San Pietro Clarenza. I militari, dopo aver seguito i movimenti dei quattro pusher li hanno colti mentre smerciavano droga in via Capo Passero. Le operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire e sequestrare un.

I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 42 anni durante un blitz in via Capo Passero.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in via Capo Passero mentre tentava di fuggire con della droga in tasca.

Prato, carcere della Dogaia: spaccio di droga e uso di cellulari. Una rete con droni e galoppiniSpaccio di droga organizzato e uso di microcellulari per le ordinazioni. E' su questi filoni che indaga la Procura di Prato. Che informa di perquisizioni, dalla notte scorsa 10 febbraio 2026, in parti ... firenzepost.it

Merone (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, erano ben organizzati per ogni fase dello smercio, il blitz con l’arresto del custode della droga.(mi-lorenteggio.com) Como, 11 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha arrestato in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e resistenza a Pu ... mi-lorenteggio.com

