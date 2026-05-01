Arrestato criminale montenegrino

Nella mattinata del 24 aprile, gli agenti della squadra Mobile di Ravenna hanno arrestato un uomo di origine montenegrina, risultato essere un criminale ricercato. L’operazione è stata condotta in collaborazione con le forze di polizia di altre regioni. L’uomo, accusato di vari reati, era stato individuato in un’abitazione nel centro cittadino. L’arresto è stato effettuato senza incidenti, e l’indagato è stato trasferito in carcere.

Nella mattinata del 24 aprile scorso, gli agenti della squadra Mobile ravennate, in collaborazione con la divisione Interpol del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno arrestato un 40enne montenegrino ricercato perché considerato affiliato a un’organizzazione criminale internazionale. L’arresto è stato eseguito in un albergo di Milano Marittima sulla base di una annotazione Interpol emessa dalla corte alta di Podgorica (Montenegro) il 17 luglio 2025. L’operazione è stata resa possibile grazie a un alert automatico scattato alla sala operativa della questura di Ravenna, strettamente interconnessa con la banca dati globale di Interpol.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato criminale montenegrino TRAFFICO E SPACCIO DI DROGA, 4 ARRESTATI TRA ITALIA E ALBANIA Notizie correlate Gangster di un'organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della rivieraNella mattinata di venerdì 24 aprile, gli agenti della Squadra mobile della Questura di Ravenna, in collaborazione con la divisione Interpol della... Fuga dalla finestra: arrestato il criminale che sfuggiva al carcere? Cosa sapere I Carabinieri arrestano un 45enne a Fornovo di Taro durante un tentativo di fuga. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arrestato criminale montenegrino; Polizia di Stato arresta un pericoloso latitante internazionale: arrestato a Milano Marittima un cittadino montenegrino ricercato per appartenenza a un’organizzazione criminale trasnazionale - Questura di Ravenna | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Gangster di un'organizzazione criminale internazionale arrestato in un albergo della riviera; Latitante di un’organizzazione criminale internazionale arrestato in albergo a Milano Marittima. Arrestato criminale montenegrinoNella mattinata del 24 aprile scorso, gli agenti della squadra Mobile ravennate, in collaborazione con la divisione Interpol del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno arrestato ... ilrestodelcarlino.it Arrestato a Milano Marittima latitante internazionale ricercato dall’InterpolUn cittadino montenegrino di 40 anni, ricercato a livello internazionale per appartenenza a un’organizzazione criminale, è stato arrestato nella mattinata ... ravennanotizie.it #POLIZIADISTATO ARRESTA UN PERICOLOSO LATITANTE INTERNAZIONALE: ARRESTATO A #MILANOMARITTIMA UN CITTADINO MONTENEGRINO RICERCATO PER APPARTENENZA A UN’ORGANIZZAZIONE CRIMINALE TRASNAZIONALE La Squ - facebook.com facebook Milan Babic, chi è il criminale di guerra dell'ex Jugoslavia arrestato su una nave da crociera ift.tt/Iq2NzZW x.com