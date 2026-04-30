Arrampicata sportiva | si parte! A Keqiao la prima tappa assoluta della Coppa del Mondo 2026

La stagione della coppa del mondo di arrampicata sportiva 2026 prende il via a Keqiao, in Cina, dal 1° al 3 maggio. La prima tappa si concentra sulla specialità boulder e coinvolge atleti provenienti da diversi paesi. La competizione si svolge in un impianto dedicato, con le qualificazioni e le finali previste nei tre giorni. È la prima occasione della stagione per i concorrenti di confrontarsi su questa disciplina.

Dopo una lunga attesa, la prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata è pronta ad andare in scena: si parte in Cina, dal 1° al 3 maggio, con una prova dedicata al boulder in quel di Keqiao. Le pareti asiatiche saranno quindi lo scenario di questo opening event che vedrà al via i migliori e le migliori specialiste della disciplina. Dalle qualificazioni alla finalissima, che assegna l’affermazione del contest inaugurale, passando per le semifinali: tutti a caccia subito di risposte per indirizzare una stagione che sarà molto intesa. Occhi puntati al maschile sul fuoriclasse nipponico Sorato Anraku, sul transalpino Mejdi Schalck e sul coreano D ohyun Lee e al femminile sulla straordinaria slovena Janja Garnbret, sulla transalpina Oriane Bertone, sulla giapponese Mao Nakamura e sulla statunitense Annie Sanders.🔗 Leggi su Oasport.it

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