Durante una recente puntata del trono over, Arnaldo Murano ha annunciato la sua partenza dal programma. In studio ha spiegato di aver deciso di lasciare lo show dopo aver attraversato un percorso personale importante. La sua decisione ha sorpreso alcuni spettatori, mentre altri hanno seguito con attenzione le sue parole. La scelta di Murano ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti in studio e dei fan del programma.

Arnaldo Murano ha lasciato Uomini e Donne durante una delle ultime puntate del trono over. In studio aveva spiegato di aver preso una decisione importante dopo un percorso personale significativo. L’ex cavaliere ha scelto di abbandonare il programma senza proseguire la conoscenza con nessuna delle dame, e adesso ha voluto raccontare retroscena inediti a riguardo. Ex dama ritrova l’amore con una donna: l’annuncio L’addio a Uomini e Donne e le parole di Arnaldo Murano. Durante la sua ultima apparizione, Arnaldo Murano ha salutato tutti spiegando apertamente la sua scelta: “Sono stato contento di partecipare e volevo mettermi in gioco perché venivo da un periodo brutto della mia vita e oggi con il percorso che ho fatto mi sento molto orgoglioso di me stesso.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Arnaldo Murano svela il vero motivo per cui ha lasciato Uomini e Donne

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