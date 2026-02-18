Uomini e Donne | Diego Di Fazio svela perchè ha lasciato il Trono over
Diego Di Fazio ha deciso di chiarire perché ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha spiegato che, dopo aver visto poca sincerità tra alcuni partecipanti, ha preferito abbandonare il programma. Durante un’intervista, ha raccontato di aver avuto confronti tesi con altri tronisti e di aver scelto di uscire per rispetto di sé stesso. La sua decisione ha suscitato curiosità tra i fan, che ora vogliono sapere cosa farà in futuro.
Diego Di Fazio torna a parlare di Uomini e Donne e lo fa in modo diretto, raccontando cosa è successo dopo la sua esperienza nel Trono Over. Nelle scorse ore l’ex cavaliere è stato ospite della diretta Instagram di Fralof e, tra riflessioni personali e retroscena sul programma, ha chiarito perché oggi non fa più parte del parterre. Nel suo racconto non mancano riferimenti alle dinamiche interne, alla necessità di “un pizzico di fortuna” e a una frequentazione che, pur senza trasformarsi in amore, gli ha lasciato affetto e rispetto. Agnese De Pasquale cambia idea sulle nozze con Roberto? La decisione Perché Diego Di Fazio ha chiamato Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: Perché cinzia ha lasciato il trono over di uomini e donne
Leggi anche: Uomini e Donne, Angela rompe il silenzio: perché ha lasciato il trono di Flavio
Uomini e Donne, Speciale Temptation Island - La verità su Rosario e Lucia
Argomenti discussi: Diego Daddi ha occhi solo per Barbara, Elga non parla: Scelta di convenienza; Don Matteo 15, la lite tra Giulia e Diego fa disperare il pubblico sui social: Hanno perso la magia; Teatro Parioli Costanzo: ecco Il Calamaro Gigante, adattamento del romanzo di Fabio Genovesi con Angela Finocchiaro e Bruno Stori; Diego Della Palma: La vecchiaia mi fa paura, quando peggiorerò deciderò di andarmene. Ho amato anche un donna,l'unica storia che salverei.
Uomini e Donne: Diego spiega perché non è più nel parterre del Trono OverL’ex cavaliere di Uomini e Donne spiega perché non è più nel parterre In un’intervista a Fralof su Instagram è tornato a parlare Diego Di Fazio, ex ... lanostratv.it
Uomini e Donne, Diego Di Fazio spiega per quale motivo non fa più parte del parterre del Trono overNelle scorse ore l’ex cavaliere di Uomini e Donne Diego De Fazio è stato ospite della diretta Instagram di Fralof e ha raccontato della sua esperienza all’interno della trasmissione e dei motivi per ... isaechia.it
Maria De Filippi, furia totale: la drastica decisione su Uomini e Donne dopo quello che è successo facebook
#raiparlamento #filodiretto Sulle pensioni il divario tra uomini e donne è ancora più alto del gap salariale. Si può ragionare a dei correttivi sul sistema pensionisticoAlcuni Paesi europei li hanno e, mantenendo l’equilibrio del nostro sistema di welfare, sarebb x.com