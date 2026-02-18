Diego Di Fazio ha deciso di chiarire perché ha lasciato il Trono Over di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore ha spiegato che, dopo aver visto poca sincerità tra alcuni partecipanti, ha preferito abbandonare il programma. Durante un’intervista, ha raccontato di aver avuto confronti tesi con altri tronisti e di aver scelto di uscire per rispetto di sé stesso. La sua decisione ha suscitato curiosità tra i fan, che ora vogliono sapere cosa farà in futuro.

Diego Di Fazio torna a parlare di Uomini e Donne e lo fa in modo diretto, raccontando cosa è successo dopo la sua esperienza nel Trono Over. Nelle scorse ore l’ex cavaliere è stato ospite della diretta Instagram di Fralof e, tra riflessioni personali e retroscena sul programma, ha chiarito perché oggi non fa più parte del parterre. Nel suo racconto non mancano riferimenti alle dinamiche interne, alla necessità di “un pizzico di fortuna” e a una frequentazione che, pur senza trasformarsi in amore, gli ha lasciato affetto e rispetto. Agnese De Pasquale cambia idea sulle nozze con Roberto? La decisione Perché Diego Di Fazio ha chiamato Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Diego Di Fazio svela perchè ha lasciato il Trono over

Leggi anche: Perché cinzia ha lasciato il trono over di uomini e donne

Leggi anche: Uomini e Donne, Angela rompe il silenzio: perché ha lasciato il trono di Flavio

Uomini e Donne, Speciale Temptation Island - La verità su Rosario e Lucia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.