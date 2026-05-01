Un rappresentante ha affermato che un sindaco dovrebbe mettere al primo posto le esigenze delle famiglie che vivono nel territorio. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, ma non sono state diffuse immagini di altri partecipanti presenti all'incontro. La discussione si concentra sulla responsabilità degli amministratori locali nel rispondere alle necessità delle comunità.

Manca la foto di altri luoghi visitati dal sindaco e consiglieri, come per esempio la gente che dorme in ospedale, sotto il ponte di Via Giuseppe di Vittorio, in auto.Mah! Ma se qualcuno non provvede ai suoi, e specialmente a quelli della sua famiglia, ha rinnegato la fede ed è peggio di un miscredente" (1 Timoteo 5) La carità e la responsabilità, in una comunità civile, dovrebbero iniziare dalle esigenze concrete dei propri cittadini.Un sindaco ha il dovere di garantire che le famiglie del territorio siano sostenute prima di tutto: che abbiano accesso al lavoro, un tetto dignitoso sotto cui vivere e la possibilità di mettere il cibo in tavola.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Arminio: “Un sindaco dovrebbe pensare prima alle famiglie del territorio”

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