Mantovani | Pensare prima alle piccole imprese deve essere un vincolo non uno slogan

Durante la sessione plenaria a Strasburgo, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Mario Mantovani ha affermato che considerare prioritariamente le piccole imprese dovrebbe rappresentare un obbligo, non semplicemente uno slogan. La sua dichiarazione si inserisce nel dibattito sulle politiche economiche e sul ruolo delle imprese di dimensioni più contenute all’interno del panorama europeo.

Lo ha dichiarato l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Mario Mantovani durante la sessione plenaria a Strasburgo. «L’Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n’è andato e non tornerà». Con i loro tempi, a Bruxelles hanno attraversato le cinque fasi del lutto. Adesso sono arrivati all’ultima: l’accettazione. Così, ieri, Ursula von der Leyen ha potuto arringare gli ambasciatori dell’Ue, invitandoli a considerare che «non possiamo più fare affidamento» sul beneamato «sistema basato sulle regole» e che occorrono nuove strategie «per difendere i nostri interessi». «Il nostro sostegno alle Nazioni Unite e alla sua Carta», ha giurato la presidente della Commissione, «è parte essenziale di ciò che siamo». 🔗 Leggi su Laverita.info

