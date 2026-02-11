Il sindaco di Crans-Montana, Jacques Moretti, si è scusato pubblicamente con le famiglie coinvolte dopo la tragedia che ha scosso il paese. L’inchiesta svizzera si allarga e ora coinvolge quattro persone, tra cui anche il responsabile della sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore. Moretti ha detto di capire il dolore delle famiglie e ha chiesto scusa per quanto accaduto.

L’indagine si è allargata su più livelli: dai dispositivi antincendio alla catena dei controlli pubblici, fino alla gestione dei soccorsi e alle verifiche forensi sui telefoni delle vittime. Le perizie tecniche hanno rilevato anche l’assenza dei cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori. Jacques Moretti ha spiegato: «Non mi ricordo della loro presenza, li avevo incollati con un nastro biadesivo ma si staccavano facilmente al passaggio delle persone. Ho controllato e anche in questo palazzo in cui siamo oggi c'è lo stesso problema: si scollano anche qui». Nel corso dell’interrogatorio, Moretti si è rivolto alle famiglie delle vittime: «Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia, non penso ad altro». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Crans-Montana, Jacques Moretti: «Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia»

Jacques Moretti, proprietario del locale “Le Constellation” a Crans-Montana, è stato arrestato dopo l’incendio avvenuto la notte di Capodanno.

Jessica Moretti, titolare di Le Constellation a Crans Montana, ha espresso il suo rammarico per la tragedia del 1° gennaio, in cui 40 persone hanno perso la vita e molte altre sono state ferite.

