Il calciatore Armando Izzo ha chiarito di non essere in procinto di riprendere una relazione con Raffaella Fico. Attraverso le sue storie su Instagram, ha affermato di voler vivere da single in modo sereno, negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale con l’ex concorrente televisiva. La notizia circolava nelle ultime settimane, ma lui ha deciso di mettere a tacere i rumors pubblicamente.

Nessun ritorno di fiamma per Armando Izzo e Raffaella Fico. A farlo sapere è stato lo stesso calciatore, che tra le storie di Instagram ha smentito ogni gossip sui suoi confronti. Solo qualche giorno fa lo sportivo e la showgirl erano stati pizzicati insieme, alimentando i pettegolezzi su un possibile riconciliazione tra i due. “Voglio vivere da single”: Armando Izzo smentisce il ritorno con Raffaella Fico. Solo qualche giorno fa una foto aveva riacceso la speranza di un possibile ritorno di fiamma tra Raffaella Fico e Armando Izzo. I due erano stati avvistati insieme domenica 26 aprile a Teano, in provincia di Caserta, durante i festeggiamenti di una prima Comunione.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico: “Voglio vivere da single in serenità”

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