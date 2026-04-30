Niente ritorno di fiamma con Raffaella Fico Armando Izzo | Sono single lasciatemi vivere tranquillo

Armando Izzo ha dichiarato di essere single e di voler vivere la propria vita senza interferenze, chiedendo rispetto per le sue scelte. In un messaggio pubblicato sui social, ha precisato di parlare come uomo e non come figura pubblica, invitando la stampa e il pubblico a rispettare la sua privacy e le sue decisioni personali. La comunicazione arriva dopo voci di un possibile ritorno di fiamma con Raffaella Fico, che Izzo ha smentito.

"Oggi parlo da uomo, prima ancora che da persona pubblica. Chiedo rispetto, per me, per la mia vita, per le mie scelte" ha esordito Armando Izzo sui social “Voglio vivere la mia condizione da single con serenità“dichiaraArmando Izzosui suoi social. Il calciatore, chequalche giorno fa era finito al centro del gossip per unpresunto ritorno di fiammacon la ex compagnaRaffaella Fico, oggi smentisce le voci. Su Instagram Izzo ha pubblicato una storia con una scritta che ha l’intenzione di chiarire la sua situazione sentimentale al momento:“sono single”ha affermato. Armando Izzo smentisce il gossip su un possibile ritorno di fiamma: “fatemi vivere la mia vita con tranquillità, senza pressioni.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Niente ritorno di fiamma con Raffaella Fico, Armando Izzo: “Sono single, lasciatemi vivere tranquillo” Notizie correlate Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico: “Sono single, voglio vivere sereno”Dopo la foto in cui appaiono insieme, Armando Izzo ha smentito il ritorno di fiamma con l'ex Raffaella Fico e si dichiara single: "Chiedo rispetto... Armando Izzo conferma l'addio a Raffaella Fico: "Lasciatemi vivere con tranquillità"Pochi giorni dopo aver partecipato insieme a un evento in provincia di Napoli, e aver così riacceso il gossip su un possibile ritorno di fiamma,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Raffaella Fico e Armando Izzo avvistati insieme. Possibile ritorno di fiamma?; Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme, la segnalazione sul ritorno di fiamma; Raffallea Fico e Armando Izzo insieme, la foto sui social: l'ipotesi del ritorno di fiamma tra i due ex; Raffaella Fico e Armando Izzo di nuovo insieme? Lo scatto che accende il gossip. Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico: Sono single, voglio vivere serenoDopo la foto in cui appaiono insieme, Armando Izzo ha smentito il ritorno di fiamma con l'ex Raffaella Fico e si dichiara single: Chiedo rispetto ... fanpage.it Armando Izzo rompe il silenzio su Raffaella Fico: la verità dopo la foto insieme spiazza tutti!Dopo gli avvistamenti e i rumors, il calciatore chiarisce la sua posizione sentimentale. Nessun ritorno di fiamma con Raffaella Fico, ma una richiesta precisa ai media e ai fan. comingsoon.it Dopo la foto in cui appaiono insieme, Armando Izzo ha smentito il ritorno di fiamma con l’ex Raffaella Fico. - facebook.com facebook Armando Izzo e Raffaella Fico rivisti di nuovo insieme, ritorno di fiamma x.com