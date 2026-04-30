Armando Izzo smentisce il ritorno di fiamma con Raffaella Fico | Sono single voglio vivere sereno

Armando Izzo ha chiarito di essere single, rifiutando qualsiasi ipotesi di riavvicinamento con Raffaella Fico. Dopo la diffusione di una foto in cui i due appaiono insieme, l’attaccante ha commentato la propria situazione sentimentale, chiedendo rispetto per le sue scelte e la sua privacy. La dichiarazione è arrivata attraverso i suoi canali ufficiali, dove ha ribadito di voler vivere serenamente.

Dopo la foto in cui appaiono insieme, Armando Izzo ha smentito il ritorno di fiamma con l'ex Raffaella Fico e si dichiara single: "Chiedo rispetto per me, per la mia vita, per le mie scelte. Lasciatemi vivere con tranquillità".🔗 Leggi su Fanpage.it

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Armando Izzo e Raffaella Fico rivisti di nuovo insieme, ritorno di fiamma x.com