La Camera federale argentina ha deciso di confermare la pensione di reversibilità destinata a Cristina Kirchner. La decisione riguarda il mantenimento di questa forma di sostegno pensionistico, che era stata oggetto di discussione. La pensione di Kirchner continuerà a essere versata secondo le disposizioni attuali, senza modifiche o revoche. La questione ha suscitato attenzione nel paese, dato il ruolo pubblico dell’ex presidente.

? Cosa sapere La Camera federale argentina mantiene la pensione di reversibilità per Cristina Kirchner.. Il tribunale respinge i ricorsi di Anses nonostante la condanna per frode.. La Camera federale della previdenza sociale argentina ha disposto il mantenimento della pensione di reversibilità per Cristina Fernandez de Kirchner, respingendo le opposizioni formulate dall’ente Anses e dalla Procura locale. Il provvedimento, frutto di una decisione presa con due voti favorevoli contro uno, garantisce alla leader peronista la continuità del beneficio legato alla scomparsa di Néstor Kirchner avvenuta nel 2010. La sentenza impedisce che la questione venga portata immediatamente davanti alla Corte Suprema, lasciando attivo il diritto economico fino a quando non verrà emessa una risoluzione definitiva sul merito della controversia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Argentina: mantenuta la pensione di reversibilità per Cristina Kirchner

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