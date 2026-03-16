Annullata la celebrazione della festa di Fine Ramadan a Foggia

A Foggia la celebrazione della festa di Fine Ramadan è stata annullata. Il Comitato Multinazionale ha deciso di interrompere l'organizzazione dell'evento in città, senza specificare i motivi alla base di questa scelta. La decisione ha coinvolto le autorità locali e le associazioni musulmane che avevano pianificato la manifestazione. La cancellazione riguarda tutte le attività previste per la giornata di festa.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia comunica, con senso di responsabilità e profondo rispetto, l’annullamento della celebrazione pubblica della festa di Fine Ramadan “Eid al Fitr” prevista per venerdì 20 marzo 2026 presso lo Slow Park. La decisione nasce da un sentimento di solidarietà verso le vittime innocenti dei conflitti in Medio Oriente, in particolare bambini e civili colpiti da violenze tragiche, e riflette la convinzione che una festa pubblica non sarebbe coerente con i valori umani e spirituali che guidano la nostra comunità. Quando, alcune settimane fa, è stata avviata l’organizzazione dell’evento, si nutriva la speranza che la spirale di guerra potesse arrestarsi prima della conclusione del mese sacro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Annullata la celebrazione della festa di Fine Ramadan a Foggia Articoli correlati Festa di fine Ramadan: ci sarà anche la sindaca di FoggiaIl Vescovo di Foggia-Bovino, Monsignor Giorgio Ferretti, la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la Vice sindaca Lucia Aprile e varie... I mille volti della Befana perugina. Tornano i grandi classici della festa. Annullata la discesa dal campanileNonostante la minaccia della pioggia e con aggiustamenti in corsa, la Befana è pronta a irrompere oggi a Perugia con la sua carica di allegria,... Tutti gli aggiornamenti su Fine Ramadan Foggia, festa di fine Ramadan allo Slow Park: presenti vescovo e sindacaFOGGIA - Venerdì 20 marzo a Foggia si terrà la celebrazione dell’Eid al?Fitr, la ricorrenza che segna la conclusione del mese sacro del Ramadan. L’evento, organizzato dal Comitato Multinazionale per l ... giornaledipuglia.com Nel mondo si celebra la fine del Ramadan nonostante il CovidRoma, 13 mag. (askanews) – I musulmani di tutto il mondo festeggiano la fine del Ramadan e del mese di digiuno. E’ la celebrazione di Eid al-Fitr in cui si prega, si fa visita alla famiglia e agli ... affaritaliani.it