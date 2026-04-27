Ombra il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della SS Arezzo Calcio

Il 27 aprile 2026, si è svolta una cerimonia a Arezzo per celebrare la promozione in Serie B della squadra locale. Durante l’evento, è stato implementato un servizio di scorta e sicurezza chiamato Ombra, che ha accompagnato i festeggiamenti e garantito l’ordine pubblico. La presenza di forze di sicurezza è stata massiccia, con l’obiettivo di mantenere la calma tra i partecipanti e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

Arezzo, 27 aprile 2026 – . La società Investigazioni Ombra comunica di aver eseguito, su disposizione assunta in sede di G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), il servizio di scorta e protezione del pullman panoramico della S.S. Arezzo Calcio, nell’ambito dei festeggiamenti per la promozione in Serie B. L’evento ha interessato un percorso autorizzato lungo le principali vie del centro cittadino, caratterizzate da un’affluenza straordinaria di persone, con conclusione presso la Fortezza Medicea. A fronte di quanto richiestoci, n. 20 steward, la società ha implementato il dispositivo operativo impiegando n.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ombra, il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della S.S. Arezzo Calcio Notizie correlate Serie C, il pari dell’Arezzo con la seconda della classe ha il sapore della promozioneAltri due pareggi nelle altre gare delle toscane per la Pianese, beffata dal Bra nel finale e per il Pontedera,indenne a Pesaro FIRENZE – Arezzo, un... Calcio, volata promozione e playoff: il percorso del Ravenna per inseguire il sogno della serie BSolo due anni fa sembrava impossibile anche solo immaginarlo, ora, alle ultime battute di questa complessa stagione, sono ancora aperti i giochi per... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Già pronta la festa per la serie B: pullman scoperto, fuochi d'artificio al Prato; Nuovo appuntamento alla Libreria Feltrinelli di Arezzo nell’ambito del ciclo di incontri I giovedì di Tagete. Ombra, il servizio di scorta e sicurezza in occasione della promozione in Serie B della S.S. Arezzo CalcioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it