Gli indiani vogliono investire a Napoli | alla ricerca di un'area di logistica marittima Cinque città italiane in lizza
Una società indiana sta considerando un investimento a Napoli per sviluppare una piattaforma deep-tech dedicata alla logistica marittima. La Regione ha identificato un'area di circa 10.000 metri quadrati come possibile sede. Al momento, cinque città italiane sono in competizione per ospitare questo progetto. La decisione finale dipenderà dalla selezione dell'area più idonea.
Una società indiana valuta un investimento a Napoli per una piattaforma deep-tech nella logistica. La Regione cerca un'area da 10mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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