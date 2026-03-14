Gli indiani vogliono investire a Napoli | alla ricerca di un'area di logistica marittima Cinque città italiane in lizza

Una società indiana sta considerando un investimento a Napoli per sviluppare una piattaforma deep-tech dedicata alla logistica marittima. La Regione ha identificato un'area di circa 10.000 metri quadrati come possibile sede. Al momento, cinque città italiane sono in competizione per ospitare questo progetto. La decisione finale dipenderà dalla selezione dell'area più idonea.