Un punto ristoro per un' area stazione più sicura e attrattiva | via libera dal consiglio comunale

Il consiglio comunale di Cesena ha approvato un progetto che prevede l’installazione di un punto ristoro nell’area della stazione. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il luogo più sicuro e più attrattivo per chi lo frequenta quotidianamente. L’amministrazione ha confermato l’intenzione di proseguire con interventi di riqualificazione dell’area, con attenzione a migliorare la qualità urbana e l’esperienza dei cittadini.

L’amministrazione comunale di Cesena conferma la volontà di proseguire nel percorso di rigenerazione dell’area della stazione, puntando su interventi in grado di migliorare concretamente la qualità urbana e la vita dei cittadini, in particolare di quanti frequentano quotidianamente questa parte.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Dal fitness a un punto ristoro all'aperto, l'area della stazione cambia volto: "Sarà un luogo vivo per tutta la giornata"Macchine che smuovono terreno, transenne, un gran viavai di operai: questo è ciò che attualmente si vede se si passa davanti alla stazione... “Next Stop: Rimini Sicura”, interventi da 205 mila euro per rendere più sicura l'area della stazioneIn risposta all’interrogazione del consigliere Gioenzo Renzi, l’assessore Juri Magrini ha fatto il punto sul progetto "Next Stop: Rimini Sicura", un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avviso d’asta per la concessione del bar-punto ristoro dell’Ippodromo Caprilli; La (nuova) gara per i punti ristoro è un successo: arrivate 39 manifestazioni di interesse; Nasce il Bicilab alla Polveriera: nuovo spazio per la mobilità sostenibile; L’Accademia della cucina piacentina in visita al ristorante Da Giovanni. Saronno, il ristoro di Cascina della Vigna, progetto sociale e porta sul Parco del LuraA Saronno parte l’esperienza di Cascina della Vigna, punto ristoro, progetto sociale e nuova porta sul Parco del Lura. Un traguardo fondamentale per la ... ilnotiziario.net Malmantile si prepara per il nuovo campo sportivo, pronto per il 2026-27Sintetico di nuova generazione, nuovi spogliatoi rinnovati, riqualificazione della tribuna e un’area ristoro: in estate la conclusione dei lavori di ... gonews.it Grotte di Sant’Angelo: al via avviso pubblico per la gestione del punto ristoro del Polo Funzionale L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio rende noto che è stato pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interess - facebook.com facebook